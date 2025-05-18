نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 18 مايو 2025، السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والأفريقية، في لقاء يعكس حرص الجانبين المصري والأمريكي على تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة، والسيد جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا.

تحيات من ترامب وتقدير مصري للعلاقات الاستراتيجية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مسعد بولس نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما رحّب به الرئيس، معربًا عن تقديره لشخص الرئيس ترامب، ومؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والأمريكي.