نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الشرق الأوسط وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، في لقاء رسمي تناول عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة.

ومن الجانب الأمريكي، شاركت السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، إلى جانب السيد جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا.

تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء التطورات الإقليمية

ناقش اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتعاون المشترك في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الأمريكي بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة. كما أثنى على الشراكة الممتدة بين القاهرة وواشنطن، مؤكدًا أنها تمثل محورًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي بالمنطقة.