حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة زوجته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 05:30 مساءً - قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تأييد حبس صالح جمعة لاعب الأهلى السابق، شهرا في دعوى مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية الخاصة بطليقته، والمستحق بـ507 آلاف جنيه.

وصرح المحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، بأن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس.

وخلال الجلسات الماضية أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، قراره بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.

كما قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

وأوضح معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى.