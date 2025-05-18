أخبار مصرية

الإدارة العامة للمرور: ضبط 48397 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

الإدارة العامة للمرور: ضبط 48397 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 04:33 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (48397) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(666) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) دراجة نارية مخالفة.

(36992) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(7) مخالفات موقف عشوائى.

(569) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(3) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا