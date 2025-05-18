نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بنقابة المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض لمنتجاتها المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، بمقر نقابة المهندسين برمسيس، خلال الفترة من 19 إلى 29 من شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين.



أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع الحديثة، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات قطاع الأسرة وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.



و أكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من هذا المعرض هو توفير المنتجات المدنية المختلفة، وتسهيل وصولها لقطاع لأسر المهندسين والتعرف على أحدث ما توصلت إليه شركات الإنتاج الحربي من الأجهزة طبقًا لمتطلبات السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمرواح السقف 56 بوصة، وتشارك حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل والدراجة الهوائية، وتشارك حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) الرائدة في مجال تصنيع أدوات المائدة والمطبخ من الإستانلس ستيل،و شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) باللمبات الايد والشاشات بأحجام مختلفة، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بالعديد من السلع المعمرة من (تكييفات، ثلاجات، سخانات، بوتاجازات، غسالات) وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث إنه ا تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من المنتجات المدنية.