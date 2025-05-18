نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن: انعقاد دورتين تدريبيتين في التوعية الأسرية والسكانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان الدورتين التدريبيتين (277) و(278) في التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية بمديرية أوقاف القاهرة، بالمركز الثقافي ـ بمسجد النور ـ بالعباسية، بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك في الفترة ما بين 19 مايو 2025م إلى 22 مايو 2025م.

https://drive.google.com/.../1uFeL5mfVsCMkzjhAfZo.../view...