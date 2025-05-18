نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل فهمي ضيف أولي حلقات برنامج “مذكرات شفهية” على قناة النيل للأخبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج (مذكرات شفهية) في أولي حلقاته غدًا الإثنين، العاشرة مساءً، علي شاشة قناة النيل للأخبار، السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق.

يروي السفير نبيل فهمي للإعلامية أمل رشدي، جوانب عديدة من مذكراته، ومحطات مهمة في سيرته الذاتية.. التي تبدأ من والده إسماعيل فهمي وزير الخارجية في عهد الرئيس السادات، وتمتد إلي توليه منصب وزير الخارجية.. في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

كما يروي الدبلوماسي المخضرم في شهادته التي تمتد لأربع حلقات، أبرز المواقف التي واجهته، ونقاط التحول في مسيرته العائلية والدبلوماسية والسياسية، وما جاء في مذكراته الشهيرة (في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير)، وهي المذكرات التي حظيت باهتمام كبير داخل مصر وخارجها.

يأتي انطلاق برنامج (مذكرات شفهية) ضمن مجموعة برامج جديدة يتم بثها تباعًا على شاشات التليفزيون المصري، في إطار رؤية (عودة ماسبيرو).

يذكر أن قناة النيل للأخبار قد شهدت تطورًا كبيرًا عام ٢٠٢٥، وقد تم بثها إذاعيًا على موجات إف إم منذ يناير الماضي.