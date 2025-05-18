نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل نقيب الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وحضر اللقاء المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء، بتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه نقيبًا للصحفيين في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.