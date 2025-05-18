نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استثمار صيني جديد في القنطرة غرب بـ15 مليون دولار لإنشاء مصنع ملابس جاهزة يخدم الأسواق العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدًا مع شركة "جي إس جلوبال سورسينج – GS Global Sourcing Co.، Ltd" الصينية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بالمنطقة الصناعية في القنطرة غرب، على مساحة 27 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار أمريكي (نحو 751.5 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي كامل.

فرص عمل وتصدير بالكامل للأسواق العالمية

المصنع الجديد يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

يستهدف إنتاج أكثر من 12 مليون قطعة من الملابس الجاهزة سنويًا.

يخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%.

القنطرة غرب.. منصة صناعية متكاملة موجهة للتصدير

أكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب أصبحت نموذجًا رائدًا في جذب الصناعات كثيفة العمالة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وقربها من موانئ البحر الأحمر والمتوسط، ما يجعلها بيئة مثالية لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ارتفاع الاستثمارات الصناعية في القنطرة غرب

بعد توقيع العقد الجديد، بلغ إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها بالمنطقة 579.5 مليون دولار.

توفر المنطقة أكثر من 27.3 ألف فرصة عمل مباشرة عبر 19 مشروعًا صناعيًا.

"جي إس جلوبال سورسينج": خبرة عالمية وشراكات مع ماركات كبري

تأسست الشركة عام 2017 وتتبع مجموعة صناعية بخبرة تتجاوز 25 عامًا.

بلغت مبيعاتها 600 مليون دولار عام 2022، وتنتج 100 مليون قطعة سنويًا.

تمتلك حضورًا صناعيًا في الصين، ومصر، وبنغلاديش، وفيتنام، وإثيوبيا، وكينيا.