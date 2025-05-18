وزير الدفاع الإسرائيلى : لا يوجد تأكيد قاطع على اغتيال محمد السنوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 03:32 مساءً - قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات اغتيال إسرائيل لمحمد السنوار عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، إنه "لا يوجد تأكيد قاطع بعد، لكن كل المؤشرات تدل على أن محمد السنوار قد تم اغتياله.

بدورها أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أنهم "في إسرائيل ينفون التقرير حول العثور على جثة محمد السنوار، ويقولون إنها أخبار كاذبة، وذلك بسبب أن الجيش الإسرائيلي - يقصف كل من يحاول - الوصول إلى منطقة النفق، ويُستبعد جدا أن يكون هناك من تمكن في غزة من الحفر والوصول إلى مكان القصف".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أمني قوله إنه "بحسب ما نعرف، لم يتم الحفر في النفق منذ تنفيذ القصف، كما أن الأنقاض لم تزل مكانها.

وتابعت "في الوقت الحالي، لا تملك إسرائيل دليلا قاطعا يحدد ما إذا كان قد قُتل في القصف أم تمكن من الفرار قبل وقوعه".