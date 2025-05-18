ضبط شخص غافل أخر وسرق منه مبلغ مالى بأسلوب "إنتحال الصفة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من شخص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام قائد سيارة بإستيقافه بأحد الشوارع بدائرة القسم، ومغافلته وسرقة مبلغ مالى منه (عملات "أجنبية ومحلية") بأسلوب "إنتحال الصفة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.