مصر تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 03:32 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم 18 مايو داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالى في العاصمة مقديشيو والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتؤكد استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها. وتعرب مصر عن تعازيها لحكومة وشعب الصومال الشقيق ولذوى الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.