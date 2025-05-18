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وزير العمل يلتقي وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتفعيل التعاون في المجالات المُشتركة

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وزير العمل يلتقي وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتفعيل التعاون في المجالات المُشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 03:32 مساءً - إستقبل وزير العمل محمد جبران،اليوم الاحد ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدِ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد - مصر"، بحضور، أنيت كلاين،نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر،لبحث تفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك.

 

جاء اللقاء قبيل إجتماع نظمته "الوزارة" اليوم ،للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل -بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،ودمجها رسميًا تحت مظلة المرصد التنسيقي لسوق العمل الذي تم إنشاؤه بهيكل وزارة العمل ،بحضور بعض رؤساء جمعيات المستثمرين ، وجمعيات الأعمال، ونخبة من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

 

وخلال اللقاء إستعرض الوزير جبران أمام "الوفد الدولي" ، إستراتيجيات "الوزارة" في مجالات التدريب من أجل التشغيل ،وتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من الكوادر الماهرة والمُدربة ،مؤكدًا أن إطلاق المرصد التنسيقي لسوق العمل اليوم يُجسد جهود الوزارة وشركاء التنمية د، خاصة من القطاع الخاص في فهم سوق العمل والتعامل مع متغيراته ..

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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