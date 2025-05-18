عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز جهود الدولة في دعم التحول الرقمي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات التي تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم التحول الرقمي.

يعتبر التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد حققت مصر العديد من الإنجازات الهامة في هذا المجال.

مصر ضمن أفضل 12 دولة في مؤشر "الأمن السيبراني العالمي"

حصلت مصر على 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، مما جعلها ضمن أفضل 12 دولة على مستوى العالم في هذا المجال.

كما احتلت مصر المركز الأول في إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت، والمركز السادس في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أبريل 2025.

الطفرة في سرعة الإنترنت والتحولات الرقمية

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فقد ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي إلى 77.9 ميجابت/ثانية في 2024، مقارنة بـ 20 ميجابت/ثانية في 2014، كما زاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 88.8 مليون مستخدم، مقارنة بـ 18 مليون مستخدم عام 2014.

كما ارتفعت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 32.2 مليار جنيه في 2023/2024، مقارنة بـ 0.7 مليار جنيه في 2013/2014.

منصة "مصر الرقمية" تساهم في تقديم خدمات حكومية إلكترونية

منصة "مصر الرقمية" قدمت نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ نحو 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2024. كما تم ميكنة 754 مكتب توثيق و4059 مكتب بريد لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

التحول الرقمي في الخدمات القضائية والصحية

تم إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، بالإضافة إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل في 367 منشأة طبية في 6 محافظات.

كما تم إطلاق 14 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة مثل "توكيلاتي" و"تأميناتي" و"مركباتي".

تعزيز البنية التحتية للاتصالات

في إطار دعم البنية التحتية للاتصالات، تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات، بالإضافة إلى إطلاق تقنية "eSIM" وتعزيز شبكات المحمول عبر 3102 برج جديد خلال عام 2024.

مشروع "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية

في العاصمة الإدارية الجديدة، تم تنفيذ مشروع ربط جميع المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 8 مليارات جنيه.

كما بلغت تكلفة مشروع "مدينة المعرفة"، التي تهدف لبناء مجتمع معلوماتي متكامل، نحو 20 مليار جنيه، بينما استثمارات جامعة مصر المعلوماتية - أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا - بلغت 15 مليار جنيه.

المؤشرات الاقتصادية والتحول الرقمي

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت زيادة بنسبة 5.8% في 2023/2024 مقارنة بـ 3% في 2013/2014.

كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل إلى 6.9 مليارات دولار عام 2024.