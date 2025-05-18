نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل تقدمها في التحول الرقمي.. إنجازات ملحوظة في البنية التحتية والخدمات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، التي سلطت الضوء على جهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت الإنفوجرافات تقدم مصر في مجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديث منظومة العمل الإداري، بالإضافة إلى التحسين الكبير في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز مؤشرات تقدم مصر في التحول الرقمي

التقدم في مؤشر جاهزية الشبكات: تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات، حيث احتلت المركز 85 في عام 2024 مقارنة بالمركز 91 في عام 2014.

مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي: ارتفعت مصر 46 مركزًا في هذا المؤشر لتحتل المركز 65 في عام 2024 مقارنة بـ المركز 111 في عام 2019.

مؤشر الأمن السيبراني العالمي: حصلت مصر على 100 نقطة في عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة على مستوى العالم في هذا المجال.

الإنترنت: مصر تصدرت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والمركز السادس عالميًا في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استعرضت الإنفوجرافات أيضًا نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي شهد زيادة في معدل النمو بنسبة 14.4% في عام 2023/2024 مقارنة بـ 8.4% في 2013/2014.

كما ارتفعت الاستثمارات العامة في القطاع لتصل إلى 32.2 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ 0.7 مليار جنيه في 2013/2014.

خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

في مجال الخدمات الإلكترونية الحكومية، تم تسجيل 12.1 تريليون جنيه في معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني حتى مارس 2025، كما تم رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن.

جهود رقمنة الخدمات الحكومية

تمثل منصة "مصر الرقمية" أحد الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخدمات الحكومية، حيث توفر نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم.

كما تم تنفيذ ميكنة 754 مكتب توثيق وتقديم 59 ألف معاملة يوميًا، بالإضافة إلى إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل في 367 منشأة طبية.

تعزيز البنية التحتية للاتصالات

تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات لإطلاق الخدمة في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى إطلاق تقنية eSIM.

كما تم تعزيز شبكات المحمول في مصر من خلال إضافة 3102 برج جديد خلال عام 2024.

التحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة

فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، تم تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما بلغت تكلفة مدينة المعرفة لبناء مجتمع معلوماتي متكامل نحو 20 مليار جنيه.