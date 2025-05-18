سلامة الغذاء: 270 ألف طن صادرات غذائية وأمريكا والسودان أكبر الأسواق المستقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 02:31 مساءً -

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 13 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 22 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وذلك بهدف التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والمصنعة لتقييم الوضع الراهن في التحديات التي تواجهها والعمل على إزالتها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز صادراته، ورصد ملاحظات الشركات، وبحث آليات تسريع الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يضمن تيسير حركة التصدير.

في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير وكذا إجراءات الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، شاركت الهيئة في الاجتماع المنعقد بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لبحث ملاحظات التطبيق الفعلي للآلية الجديدة

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 41 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 1 مركز تعبئة بالقائمة المعتمدة للهيئة، وأصدرت الإدارة 1987 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1315 شركة مصدرة.

كما تم حضور الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة بغرفة الصناعات الغذائية يوم الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري، حيث تم استعراض اشتراطات سلامة الغذاء المطلوبة لاعتماد المورد الأولي ومحطات و مراكز التعبئة التي تقوم بتداول وتجهيز الحاصلات الزراعية الطازجة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4360 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 1050 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 593 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس والبصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 25 ألف طن لكل منهما، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 47 صنف بنحو 75 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 35 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 26 صنف بنحو 60 ألف طن.

ومثلت أمريكا والسودان وروسيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 205 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 720 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 680 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 660 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 860 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2100 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 890 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 265 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا ولحوم بأنواعها، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا ورومانيا.

ومازال ميناء الاسكندرية يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 785 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 400 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 261 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ (إفراج مؤقت) 1098 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 222 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 66 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 80 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 56 منتجًا و7 شركات ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 367 منتجًا جديدًا، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الجيزة، الاسماعيلية، الاسكندرية، دمياط والبحيرة، لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 123 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 70 شكوى وجاري فحص 53 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 154 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد، الاسماعيلية والشرقية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

ويهيب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السادة المواطنين بضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفورى عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء :

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ) أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو الاتصال المباشر بإدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على رقم 01555771100 أو إرسال الشكوى على الواتس آب على رقم 01555771100، او إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني) [email protected] ( لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 29 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الاسكندرية، مرسى مطروح، الدقهلية، الشرقية، بور سعيد، الغربية، البحيرة، الأقصر، الوادي الجديد، دمياط، الغردقة وأسوان.

وبناءً على تلك المأموريات بلغ عدد السلاسل التجارية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2111 فرع لعدد 54 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 612 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 693 معاينة، فيما استوفت 403 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنيا، البحر الأحمر وقنا.

وتم تسجيل 7 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1324 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 24 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1589 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1126 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 332 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الفيوم، البحيرة والاسكندرية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، السويس، أسوان، بور سعيد وجنوب سيناء، وتم تسجيل 1 مطعم و 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط ومرسى مطروح، وتم تسجيل 4 وحدات طعام في محافظات القاهرة، أسيوط والقليوبية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 435 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.