وزير العمل وممثلو القطاع الخاص يعلنون إطلاق المرصد التنسيقي لمعلومات سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 02:31 مساءً - تعزيزاً لمنظومة معلومات سوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص، نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد - مصر" ،اليوم الأحد بمقر "الوزارة " بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فعالية خاصة للإعلان عن مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل، ودمجها رسميًا تحت مظلة المرصد التنسيقي لسوق العمل الذي تم إنشاؤه بهيكل الوزارة.

وقد تم هذا الإعلان بموجب القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم عمل هذه المراصد مما يفتح المجال أمام تعميم التجربة على نطاق أوسع وربط المراصد الإقليمية بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل.

وبحسب بيان صحفي ،عُقدت الفعالية، بحضور وزير العمل محمد جبران، ومشاركة أنيت كلاين ،نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، بالإضافة إلى بعض رؤساء جمعيات المستثمرين ، وجمعيات الأعمال، ونخبة من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

وخلال كلمته دعا الوزير جبران ،جميع الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العمل على دمج مخرجات المرصد التنسيقي ضمن استراتيجياتهم وخططهم، والاستفادة منها في رسم ملامح السياسات العامة في مجالات التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتحسين الإنتاجية.

وأكد على أن وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ وتطوير عمل المرصد بشكل دوري، بما يواكب التغيرات المستمرة، ويعزز قدرات بناء سوق عمل منظم ومرن وشامل.

كما جدد دعوته للجميع للعمل بروح الفريق لإنجاح هذه التجربة الطموحة التي نعتبرها أحد مفاتيح المستقبل لتنمية سوق العمل المصري.

وشهد الاجتماع مداخلات من السادة الحضور للتأكيد على دور هذه المراصد في دعم صناع القرار بمعلومات لربط خطط التدريب المهني والتعليم باحتياجات سوق العمل.