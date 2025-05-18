وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 02:31 مساءً - منال عبداللطيف
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٥ إلى محافظة أسوان فى زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ، وقد كان فى إستقبال سيادته السيد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الذى اعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .
وتفقد الدكتور هانى سويلم يرافقه اللواء اسماعيل كمال منطقة وادي الصعايدة بأسوان ، حيث تفقد سيادته موقع تنفيذ أحد المصارف الزراعية بالمنطقة والأعمال الصناعية المنفذة عليه ضمن أنشطة مشروع "الإستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ، والتى تهدف لتحسين حالة الصرف الزراعى بالمنطقة .
حيث وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، كما وجه سيادته بمتابعة موقف المخالفات بزمام منطقة وادي الصعايدة للأراضى التي تروى بالغمر بالمخالفة ، مع تحصيل قيم الغرامات المقررة بسبب عدم إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بالمنطقة .
وخلال الزيارة تفقد الدكتور هانى سويلم يرافقه اللواء اسماعيل كمال حالة تعدى بمنطقة حرم النهر بأسوان .
حيث أصدر سيادته توجيهات فورية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى بالتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة والأجهزة الأمنية .
كما تفقد الدكتور هانى سويلم مصرف السيل بأسوان ، وقد وجه سيادته بإستمرار أعمال تطهير المصرف ، وأخذ عينات من المياه بالمصرف للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تعديات تتسبب في التلوث بالمصرف .
وتفقد الدكتور هانى سويلم يرافقه اللواء اسماعيل كمال مقر مبني هندسة الري بإدفو غرب ، حيث التقى سيادته بالسادة العاملين مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على الإستماع لمطالب العاملين ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، والعمل على تحسين الوضع المادى للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق منشور مكافأة التميز غير الاعتيادي لضمان صرف المكافأة للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .