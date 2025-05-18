وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٥ إلى محافظة أسوان فى زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ، وقد كان فى إستقبال سيادته السيد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الذى اعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور هانى سويلم يرافقه اللواء اسماعيل كمال منطقة وادي الصعايدة بأسوان ، حيث تفقد سيادته موقع تنفيذ أحد المصارف الزراعية بالمنطقة والأعمال الصناعية المنفذة عليه ضمن أنشطة مشروع "الإستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ، والتى تهدف لتحسين حالة الصرف الزراعى بالمنطقة .

حيث وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، كما وجه سيادته بمتابعة موقف المخالفات بزمام منطقة وادي الصعايدة للأراضى التي تروى بالغمر بالمخالفة ، مع تحصيل قيم الغرامات المقررة بسبب عدم إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بالمنطقة .