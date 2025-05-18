نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ تطوير مطار إمبابة وعزيز عزت.. رفع كفاءة 117 عمارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

رؤية شاملة لتطوير المناطق غير المخططة

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل وفق رؤية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها مع تنويعها، بالإضافة إلى تحقيق أفضل استغلال ممكن للحدائق العامة، لما تمثله من محاور مهمة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة المصرية لتنفيذها.

تفاصيل تطوير أرض مطار إمبابة

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير أرض مطار إمبابة، موضحًا أن المشروع يشمل رفع كفاءة 117 عمارة ضمن نطاق التطوير.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية لـ93 عمارة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى الانتهاء من اختبارات وإصلاحات الصرف والتغذية لـ100 عمارة بنسبة تنفيذ بلغت 85.5%، كما اكتملت أعمال رفع الكفاءة واستكمال النواقص لـ37 عمارة، وتم إطلاق التيار الكهربائي في 18 عمارة أخرى.

فرص استثمارية وحديقة الجيزة

وأشار الشربيني خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة ضمن المشروع، مع التركيز على حديقة الجيزة (الجيزة بارك)، التي من المقرر أن تُدار برؤية جديدة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من موقعها الاستراتيجي وما تحتويه من إمكانات.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من العروض المقدمة لتشغيل الحديقة، تضمنت خططًا لإضافة أنشطة خدمية جديدة، وتطوير المبنى الجانبي وتحويله إلى مركز ثقافي متكامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمساحات الخضراء، وتخصيص منطقة لإقامة معارض موسمية لدعم الأسر المنتجة، في إطار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تطوير منطقة الكيت كات ومساكن عزيز عزت

من جهته، قدّم المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عرضًا شاملًا حول الخطوات التنفيذية الجارية لتطوير منطقة الكيت كات بإمبابة والمناطق المحيطة بـمساكن عزيز عزت، موضحًا أن إجمالي مساحة الكيت كات تصل إلى 351 فدانًا، فيما تبلغ مساحة مساكن عزيز عزت وحدها نحو 42 فدانًا.

وأوضح أن منطقة الكيت كات تُصنّف كمنطقة غير مخططة، تضم عددًا من الوحدات السكنية الحكومية، وبعض الخدمات التعليمية والصناعية، وهي بحاجة ماسة إلى إعادة تخطيط شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات.

وأكد صديق أنه يتم التنسيق حاليًا مع محافظة الجيزة لوضع آليات واضحة لإعادة تخطيط المنطقة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين المقيمين بها وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

جهود محافظة الجيزة في التنفيذ

من جانبه، استعرض المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود المحافظة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ أعمال تطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع بالتوازي مع متابعة يومية لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

الحكومة مستمرة في تحسين جودة الحياة

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العمرانية والاجتماعية المقدمة لسكان المناطق غير المخططة، عبر سلسلة من المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، من بينها تطوير أراضي مطار إمبابة ومناطق الجيزة الحيوية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.