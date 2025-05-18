نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان: ندعم إعلاميي المستقبل ونؤهلهم للريادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رحاب مجمع الفنون والثقافة ووسط أجواء حماسية وتنافسية بين الطلاب اختتمت فعاليات مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الإعلام، والدكتور أحمد راوى عميد كلية الآداب في ظل رعاية الجامعة للمتميزين من الطاقات الشبابية لتوليد الأفكار المبتكرة التي تصنع مستقبلهم.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تدعم وبقوة الطاقات الشبابية المبدعة لتوليد الأفكار ودعم الابتكار لنؤهلهم للمستقبل للمنافسة وبقوة في سوق العمل الذي يشهد بالفعل على ريادة أبناء جامعة حلوان في الساحة الإعلامية.

ووسط حضور نخبة إعلامية متميزة وهم الأستاذ خالد صلاح نائب الرئيس التنفيذي للأخبار والصحف في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ عمرو الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، قدم طلاب شعبة الصحافة مشروع مجلة وموقع إلكتروني Gen Z ليسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التي يقدمها Gen Z في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والرياضة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الحوادث، ويهدف هذا المنبر إلى عرض الأفكار الجديدة والمشاريع الريادية التي يقودها الشباب، إلى جانب التركيز على تأثيرهم في تغيير القواعد التقليدية، من خلال مقالات مشوقة ولقاءات مع رجال الأعمال والمبدعين. ويساعد Gen Z القراء على فهم كيف يعيد هذا الجيل تشكيل المستقبل، وأبرز المشكلات التي يواجهونها وطرق حلها، وقدم الطلاب مشروعهم تحت إشراف الدكتورة نجوى إبراهيم، وم. أحمد مراد، وم. رحمة صلاح، ويستفيد من مشروعهم وزارة الثقافة، والمؤسسات الإعلامية والصحفية، ووزارة الشباب والرياضة.

وقدم طلاب شعبة العلاقات العامة ٣ مشروعات، عُرضت أمام لجنة تحكيمية متميزة وهم الدكتور إبراهيم والي استشاري الطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، الأستاذ محمود مهنا مدير عام شركة ميديا لاين، الأستاذة نهي سعد مستشار الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضيف المناقشة أ.عمرو الكحكي إعلامي بشبكة تليفزيون النهار، وقدم الطلاب مشروعهم الأول عن الجو مايند حيث يلتقي العقل بالتكنولوجيا، لتسليط الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإنسان، ويأتي المشروع في ظل التساؤل حول مستقبل الوظائف والإبداع البشري، وتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتحسين جودة حياة الإنسان، تحت إشراف الدكتورة سارة محمود، وم. هند محمد، ويستفيد من المشروع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة القوى العاملة.

وعرض المشروع الثاني بعنوان "المصيدة.. مكاسب وهمية وأنت الضحية"، وهي حملة توعوية حول المراهنات الإلكترونية ومخاطرها النفسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحذير منها، تحت إشراف الدكتورة سمر عبد الكريم، وم. أحمد إبراهيم، ويستفيد من المشروع مركز الإعلام الرقمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الداخلية المصرية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المركز المصري لأبحاث الجرائم الإلكترونية.

والمشروع الثالث "سوشيانيت" وهم يطغى.. وواقع يمحى، وهي حملة تدعو إلى تقبل الذات والبعد عن التقليد، أو محاولة الوصول إلى صورة مثالية مزيفة في ظل انتشار الصور المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت إشراف الدكتور محمد جبر، ويستفيد من المشروع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي.

وحكم مشروعات طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون الاعلامي خيري رمضان والأستاذ هشام سلام مدير برامج بقناة Ten، الأستاذ أحمد الدريني الكاتب الصحفي حيث قدم الطلاب ٤ مشروعات، الفيلم الأول هو "بابا Z" ويعرض الفجوة بين الأجيال المختلفة، إشراف دكتور محمد هلال، م. رنيم علاء، وفيلم "أرض ١٢" وهو عن مدينة القصير وحكاياتها وشوارعها بين الماضي والحاضر، إشراف دكتورة أنجي رجب، م. هبة مجدي، والمشروع الثالث "برنامج وصلة" ويعرض الاختلافات في المجتمع وكيفية تناغمها، تحت إشراف الدكتورة مي أبو السعود، م. هبة مجدي، م. رنيم علاء الدين، ومشروع "Negative" ويناقش التغيرات في الهوية المصرية بين الماضي والحاضر، إشراف دكتور محمد غالي. ويستفيد من المشروعات وزارات الثقافة والسياحة والآثار.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم المتميزين من شعبة العلاقات العامة والإعلام حيث حصل فريق مشروع*ألجومايند* على أفضل ملف معلوماتي، أفضل مطبوعات، أفضل لوجو وسلوجان، *سوشيانيت* أفضل إعلان تلفزيوني، أفضل فكرة، أفضل لوجو وسلوجان، كما حصل مشروع *المصيدة* على أفضل سوشيال ميديا، أفضل عرض تقديمي، أفضل لوجو وسلوجان.

كذلك تم تكريم فريق شعبة الصحافة وحصل على أفضل حلقة "حلقة بودكاست سامح سند"، أفضل تحقيق صحفي "السينما المصرية في أزمة" و" الحب في زمن الذكاء الاصطناعي"، أفضل تقرير صحفي "الهجرة طوق النجاة" و"علاج عند الطلب"، أفضل حوار صحفي "حوار أحمد فايق" و"حوار أحمد السويدي" و"حوار سامح سند"، أفضل مقال صحفي "كيف يحافظ جيل زد على هويته الدينية"، أفضل انفوجراف" الهجرة طوق النجاة "، أفضل تحقيق صحفي أيهما افضل العمل الحر أم التوظيف الحكومي.

كذلك تم تكريم طلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون وفاز بأفضل سيناريو فيلم "نيجاتيف"، أفضل تمثيل فيلم "وصلة"، أفضل فكرة وأحسن موسيقى تصويرية فيلم "بابا Z"، أفضل تصوير، أفضل مونتاج، أفضل إخراج فيلم "أرض 12".