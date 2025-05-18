نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام الآثار يتفقد البعثات الأثرية العاملة في العساسيف ودراع أبوالنجا بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى البعثات المصرية بمنطقة آثار الأقصر، حيث تفقد، البعثه المصرية العاملة في نجع أبو عصبة في معابد الكرنك، وبعثة دراع ابو النجا، والعساسيف بالبر الغربي إلى جانب زياره المشروع المصري الكوري بالرامسيوم.

ورافق الأمين العام في جولته، الدكتور محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة، والدكتور هاني الطيب رئيس اللجنة الدائمة للبعثات، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر.