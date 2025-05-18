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إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس

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إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس

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أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، وقع كلًا من اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة السويس.


يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات الإتصالات والمعلومات بمحافظة السويس وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة تماشيًا مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمى الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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