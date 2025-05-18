نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، وقع كلًا من اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة السويس.



يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات الإتصالات والمعلومات بمحافظة السويس وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة تماشيًا مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمى الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.