نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 3200 مريض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به المراكز البحثية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

في هذا السياق، وفي إطار جهود المركز القومي للبحوث لخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، توجهت قافلة طبية إلى الحي المتميز بالمنطقة السياحية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس القوافل الطبية بالمركز.

شارك في القافلة ١٥ طبيبًا (٨ أطباء و٧ أطباء أسنان) وبلغ عدد المستفيدين من القافلة ٣٢٠٠ مريض.

شملت القافلة مجموعة من أطباء المركز في تخصصات متنوعة منها: الأمراض الباطنية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الرمد، المخ والأعصاب، ورسم القلب.

خلال القافلة، قام الأطباء بالكشف الطبي على المرضى، كما رافقتها العيادات المتنقلة المجهزة التابعة للمركز القومي للبحوث، والتي تضمنت عيادة الأمراض الباطنية ورسم القلب، وعيادة طب الفم والأسنان. وقد تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من خلال صيادلة المركز.

من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح معوض، عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل فريق القافلة الطبية، مشيدًا بروح التعاون والإخلاص التي أظهرها الأطباء المشاركون. وأكد أن هذه المبادرات تعكس التزام المركز برسالته المجتمعية ودوره الحيوي في دعم الرعاية الصحية للمواطنين.