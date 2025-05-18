نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يوجه بإزالة تعدٍ بحرم النهر بأسوان ومحاسبة المتسببين في تلوث مصرف السيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، باتخاذ إجراءات فورية لإزالة تعدٍ بمنطقة حرم النهر بمحافظة أسوان، بالتنسيق بين أجهزة الري والمحافظة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حرمة نهر النيل أو تؤثر على كفاءة منظومة المياه.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الأحد، لمحافظة أسوان، والتي رافقه فيها اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لتفقد عدد من مشروعات الري والمياه، ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الوزارة بالمحافظات.

تفقد مشروعات الري بوادي الصعايدة

وتفقد الوزير الأعمال الجارية بمنطقة وادي الصعايدة ضمن مشروع “الاستثمارات الزراعية المستدامة – SAIL” الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، حيث شدد على تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، كما وجه بمتابعة موقف مخالفات الري بالغمر في الأراضي الرملية، وتحصيل الغرامات المستحقة عن الاستخدام المخالف، بما يضمن ترشيد استخدام المياه في المناطق المستصلحة.

متابعة مصرف السيل وإجراءات صارمة ضد التلوث

كما شملت الجولة تفقد مصرف السيل، حيث أصدر الوزير تعليماته باستمرار أعمال التطهير، وأخذ عينات من المياه لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتسبب في تلوث المصرف.



دعم العاملين وتطبيق العدالة في المكافآت

وفي ختام جولته، التقى سويلم بالعاملين بهندسة ري إدفو غرب، وأكد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق وخدمة المنتفعين من منظومة الري، مشددًا على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط، وفق معدلات الأداء الفعلية، كأداة لتحفيز العمل وتحقيق العدالة بين الجميع.

وأكد الوزير حرصه على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تطوير الأداء وخدمة المزارعين بشكل أكثر كفاءة.