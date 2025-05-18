نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تشارك في بحث عسكري حول حماية المصالح المصرية بإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك طلاب جامعة حلوان في البحث الرئيسي الذي أعدته هيئة البحوث العسكرية بعنوان: "الإستراتيجية القومية لمواجهة تأثير الصراعات الدولية والإقليمية على المصالح المصرية في إفريقيا"، والذي عُرض في حضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، بجانب نخبة من المفكرين والإعلاميين والخبراء الإستراتيجيين وطلاب الجامعات والكليات العسكرية.

جاءت المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت اشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان، بتنمية وعي الشباب الجامعى وإكسابهم رؤى استراتيجية أوسع تجاه القضايا القومية والتهديدات المحيطة بالمصالح الوطنية، تأتي مشاركة طلاب جامعة حلوان في واحدة من أبرز الفعاليات البحثية التي تنظمها القوات المسلحة المصرية لتعزيز الفكر الاستراتيجي وترسيخ مبادئ الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة. مشاركة تعكس رؤية القيادة الجامعية في دمج طلابها بمراكز الفكر الوطني، وإعدادهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في صياغة المستقبل والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.

وحرص اللواء أركان حرب هاني شبانة، رئيس هيئة البحوث العسكرية، خلال كلمته الافتتاحية على توجيه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم متواصل لتطوير المنظومة البحثية داخل مؤسساتها، مؤكدًا أن إعداد مقترحات إستراتيجية لمواجهة التهديدات الإقليمية يمثل خطوة جوهرية في حماية المصالح القومية للدولة المصرية وتعزيز مكانتها في محيطها الحيوي، خاصة في القارة الأفريقية.