عين شمس تشارك في اللقاء الختامي للكشافة بالجامعات المصرية بأبي قير"

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الأنشطة الطلابية المتميزة والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين شمس، شاركت لجنة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في اللقاء الختامي لأنشطة مراكز التدريب الكشفي على مستوى الجامعات المصرية.

استضافت المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية فعاليات اللقاء خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2025، بمشاركة جوالي وجوالات الجامعات المصرية. وهدف اللقاء إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين شباب الجامعات المصرية من محبي الحركة الكشفية.

تضمن برنامج اللقاء العديد من المسابقات الكشفية المتنوعة، شملت بناء نموذج كشفي متعدد الاستخدام، ومسابقات في هيئة التحكيم، بالإضافة إلى المسابقات الفنية التي تضمنت إعداد ملصق وورشة لإنتاج قطعة فنية وعروض كشفية مميزة.

جدير بالذكر أن لجنة الجوالة والخدمة العامة بجامعة عين شمس قد نفذت العديد من الأنشطة الطلابية المتميزة في مركز التدريب الكشفي خلال العام الجامعي 2024/2025، والتي ساهمت في إعداد وتأهيل الطلاب للمشاركة الفعالة في هذا اللقاء الختامي.

شملت هذه الأنشطة:

• دورة صقل مهارات للجوالين والجوالات: أقيمت بالمخيم الكشفي الدائم للجامعة بكلية الزراعة في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2024.

• الورشة الثقافية التنافسية: أقيمت بالمخيم الكشفي الدائم للجامعة بكلية الزراعة في الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025.

• الدراسة الرسمية الأساسية لتأهيل مساعدي قائد وحدة كشفية (حارس): أقيمت بجمعية الكشافة البحرية في الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو 2025.

• المشاركة في اللقاء الختامي لمركز التدريب الكشفي: بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 11 إلى 14 مايو 2025.

• مشروع تنمية مجتمعية: من المقرر تنفيذه في 17 مايو 2025 بدار مشاركة الخير، ويهدف إلى تعليم المستفيدين واكسابهم الحرف اليدوية.

يهدف هذا الملتقى بشكل عام إلى تعزيز دور الحركة الكشفية داخل الجامعات المصرية، وتنمية مهارات الشباب الكشفية والحياتية، بالإضافة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وغرس قيم السلام والمحبة بين جميع المشاركين.

وقد شارك في فعاليات اللقاء الختامي 10 من جوالي وجوالات جامعة عين شمس، تحت الاشراف الإداري للأستاذ ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب-الادارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الجوالة بالجامعة.