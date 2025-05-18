نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب علوم حلوان في زيارة ميدانية لشركة صلب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بشأن تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب وتعزيز إدراكهم لقضايا الوطن وتحدياته، وانطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، تأتي الزيارات الميدانية كأحد أهم أدوات التفاعل المباشر بين الطلاب ومؤسسات الدولة الحيوية.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الأنشطة إلى بناء شخصية طلابية مدركة لدور المؤسسات الوطنية في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في مستقبل الوطن.

حيث نظّمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة ميدانية إلى شركة صلب مصر لطلاب كلية العلوم بجامعة حلوان، وذلك ضمن خطة التوعية القومية وتنمية الانتماء الوطني لدى طلاب الجامعات، وتهدف إلى ربط الجوانب التعليمية بالنماذج الواقعية من مؤسسات الدولة الصناعية والإنتاجية الكبرى.

وشهدت الزيارة مشاركة فعالة من طلاب كلية العلوم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مثل هذه الزيارات تمثل أحد مكونات منظومة التعليم المتكاملة التي تحرص جامعة حلوان على توفيرها لطلابها، لدورها البارز في توسيع مداركهم وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم فهمهم للمشروعات القومية والتنموية.

ومن جانبه، أشار العقيد عماد حمدي إلى أن الزيارة كان لها أثر ملموس في تعزيز وعي الطلاب بأهمية الصناعات الاستراتيجية ودورها في دعم الأمن القومي، مؤكدًا أن الطلاب عبّروا عن استفادتهم من الجولة، وما شهدوه من تقنيات إنتاج متقدمة وأساليب إدارية حديثة داخل المصنع.