نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيدلة عين شمس" تفتتح المعرض الثاني لمستحضرات التجميل CEPA 25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس المعرض الثاني لمستحضرات التجميل "Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition - CEPA 25"، في إطار مقرر "مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي" الذي يدرسه طلاب المستوى الخامس بنظامي "الفارم دي" و"الفارم دي كلينيكال".

أُقيم المعرض تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ريحاب عثمان أحمد، القائم بأعمال عميد الكلية، وبإشراف الأستاذة الدكتورة رانيا حتحوت، رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

وشارك بالاشراف وتنظيم وتنسيق المعرض لفيف من أساتذة الكلية منهم د. إيمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية منسق مقرر الفارم دي كلينيكال، ⁠د. دعاء شكشك مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومنسق مقرر الفارم دي، ⁠د. روكسان عبد الجواد مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، د. دينا عبد العاطي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

شهد المعرض مشاركة فعالة من الطلاب، حيث قدّموا 40 مشروعًا لمستحضرات تجميل مبتكرة، شملت تحضير منتجات جديدة غير متوفرة في السوق المصري، وتغليفها، ووضع خطط دعائية وتسويقية لها، في تطبيق عملي لما درسوه خلال المقرر.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تمكينهم من تصميم وتنفيذ مشاريع تجميلية متكاملة بأنفسهم.

وقد لاقت العديد من المشاريع إعجاب لجنة التحكيم، لما تميزت به من أفكار إبداعية وتنفيذ احترافي، ما يعكس جاهزية الطلاب للانخراط في سوق العمل بكفاءة.

وفي ختام الفعالية، قامت لجنة التحكيم من أساتذة قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بتقييم المشروعات، وتم تكريم أصحاب المشاريع المتميزة، وتوزيع شهادات التقدير والهدايا تقديرًا لجهودهم.