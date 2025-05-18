نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من طلاب جامعة عين شمس في زيارة مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى حلمية الزيتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة عين شمس، زيارة لمصابي العمليات الإرهابية بمستشفى حلمية الزيتون، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025.

حيث قام السيد اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والوفد المرافق له بالاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل والعودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت. كما أشاد سيادته بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المصابون وعزيمتهم القوية في مواجهة التحديات.

جاءت زيارة وفد جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وكان الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قد وجه قطاع التعليم والطلاب بتيسير كافة السبل اللازمه للزيارة وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس وقوات الدفاع الشعبي والعسكري على التواصل الدائم مع المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، وتأكيدًا على التلاحم القوي بين القوات المسلحة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب وكل ما يهدد أمن واستقرار الوطن