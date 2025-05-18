نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يناشدون التعليم: وفّروا مراوح في لجان الثانوية العامة لمواجهة الحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات المصيرية.

وأشارت الحزاوي إلى أهمية توفير مراوح داخل اللجان، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات. كما طالبت الوزارة بالإعلان المبكر عن إمكانية السماح للطلاب باصطحاب مراوح شخصية، مع توضيح الإجراءات المطلوبة لذلك، نظرًا لتساؤلات العديد من أولياء الأمور حول هذا الأمر كما نرجو معرفة هل هناك مانع من إتاحة دخول المراوح التي تعمل بالبطارية في اللجنة الامتحانية.

وأكدت الحزاوي أن توفير بيئة ملائمة داخل اللجان يؤثر بشكل كبير على أداء الطلاب، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في بعض اللجان، نتيجة لعدم وجود مراوح أو وجود مراوح غير فعالة، قد يسبب توترًا وإجهادًا للطلاب.

واختتمت الحزاوي بدعوة المجتمع المدني للمساهمة في توفير مراوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، للتخفيف من حدة الطقس الحار وضمان راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

والجدير بالذكروفقًا لجدول الامتحانات المعتمد من وزارة التربية والتعليم، يكون أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب «العام - المتفوقين - المكفوفين»، يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، حيث قامت الوزرة بتوحيد موعد انطلاق الامتحانات على كافة الطلاب.

تبدأ المدارس الثانوية، بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم «الشعبتين الأدبية والعلمية»، في المواد غير المضافة للمجموع، وذلك بعقد مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ترتيب المواد بامتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد، يأتي ترتيب المواد كالتالي:

- اليوم الأول: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- اليوم الثاني: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- اليوم الثالث: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة اللغة العربية.

- اليوم الرابع: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- اليوم الخامس: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- اليوم السادس: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- اليوم السابع: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الرياضيات البحتة للشعبة العلمية فرع الرياضيات.

- اليوم الثامن: تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الأحياء للشعبة العلمية فرع العلوم والرياضيات التطبيقية فرع الرياضيات والإحصاء للشعبة الأدبية.

- ⁠⁠تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم للطلاب الدراسين في مدارس المتفوقين والمكفوفين والمدارس العامة، يوم الخميس الموافق 15 يوليو، ليكون هذا اليوم هو آخر يوم بمسيرة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.