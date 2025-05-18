نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تؤكد: الامتحانات تسير بانضباط ونوفر بيئة آمنة ومحفزة للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن امتحانات صفوف النقل في مدارس الجيزة تسير بشكل منضبط وتحت السيطرة الكاملة، مؤكدًا حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية آمنة ومحفزة تليق بأبنائنا الطلاب، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتحت إشراف مباشر من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها عطية صباح اليوم بعدد من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، بدأها بمدرسة محمد كريم الابتدائية المشتركة، حيث تابع سير الامتحانات داخل اللجان واطمأن على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والوقائية، موجهًا بضرورة مراعاة التوزيع الجيد للطلاب داخل اللجان بما يضمن تحقيق أقصى درجات التركيز والانضباط.

كما تفقد مدرسة سعد زغلول الرسمية للغات، حيث شدد على أهمية التزام جميع الملاحظين بالتعليمات الواردة لضمان الشفافية والدقة في رصد الأداء، مشيرًا إلى أهمية توفير أجواء نفسية مريحة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وفي مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، أشاد عطية بالمستوى التنظيمي المتميز والانضباط الواضح داخل اللجان، مؤكدًا أن الروح العسكرية انعكست إيجابًا على مستوى الأداء والانضباط داخل المدرسة.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين، حيث أثنى على جهود الإدارة التعليمية والهيئة المعاونة، ووجه بضرورة الالتزام التام بمواعيد تسليم أوراق الأسئلة والإجابات، وتوثيق بيانات الحضور والانصراف بدقة، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لأي استفسارات من أولياء الأمور ومواصلة التواصل الإيجابي معهم.

وقال عطية إن كل لجنة امتحانية تُعد مسؤولية وطنية، وإن العمل يتم بروح الفريق الواحد حتى آخر لحظة، مشددًا على أن رضا الطالب واطمئنان ولي الأمر هو المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة الامتحانية.

وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة انتظام العمل وضمان تطبيق أعلى معايير الانضباط والجودة داخل المدارس، تنفيذًا لرؤية الوزارة في تحقيق تعليم جاد ومنصف ومستقر.

