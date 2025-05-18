الزمالك يعلن مقاطعة اجتماع رابطة الأندية: غياب للعدالة والنزاهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 01:34 مساءً - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، مقاطعة الاجتماع المقرر لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، لمناقشة ووضع تصورات لشكل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجاء قرار نادي الزمالك اعتراضاً على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم، والمعبرة عن غياب العدالة والنزاهة والشفافية، وهذا بدليل القرار "المجحف" الذي أصدره مجلس إدارة الرابطة بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة، والتي انسحب منها فريق الأهلي يوم 11 مارس الماضي.

وسيكون عدم حضور الاجتماع، الذي وُجّهت فيه الدعوة لنادي الزمالك، بمثابة الرفض التام من النادي لقرار مجلس الرابطة، والذي صنع أزمة نتيجة المجاملة "الفجة" لأحد الأطراف على حساب البقية.