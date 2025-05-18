أمن القليوبية يضبط طرفى مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 12:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 5 أبريل الماضى، حيث تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين كل من طرف أول، عامل مصاب بعدة جروح ووالده، طرف ثان 3 أشخاص مصابين بعدة جروح وكدمات، بسبب خلافات حول الجيرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، بإستخدام 2 سلاح أبيض.

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.