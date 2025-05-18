أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 11:33 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير إجراءات سفر حجاج الجمعيات الاهلية وتوفير أوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يغادر اليوم الأحد، أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قد أكدت أن هذه الرحلة المباركة، تعد أنبل المهام التي تقوم بها الوزارة وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أنها ستكون على تواصل دائم مع بعثة حج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على كل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.

