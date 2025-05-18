وزيرا الشباب والرياضة والعمل يشهدان ختام دوري الأندية الصغيرة والأحياء والساحات الشعبية بمشاركة ٢٨٠ فريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 11:33 صباحاً -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و محمد جبران وزير العمل، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ختام فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء والساحات الشعبية على مستوى محافظة بورسعيد، والذي أقيم بالمدينه الرياضية ببورسعيد ، والذي تنظمه الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "، وبمشاركة ٢٨٠ فريقاً من مختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

وجاءت هذه البطولة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة المجتمعية واكتشاف المواهب في مختلف الأعمار، وتعزيز روح المنافسة والانتماء بين الشباب من خلال الأنشطة الرياضية.

وشارك في حفل الختام فريق المشروع القومي للياقة البدنية التابع للوزارة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة التزام الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للنشء والشباب، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتقديم برامج شاملة تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والفكرية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية لم يعد مجرد بطولة، بل أصبح منصة حقيقية لاكتشاف المواهب ودعمها، وبوابة نحو مستقبل رياضي واعد، مؤكداً على أن مشاركة أكثر من 280 فريقاً من مختلف المحافظات تمثل دليلاً واضحاً على النجاح الكبير لهذا الدوري، ومدى إقبال الشباب على الأنشطة الرياضية حين تتوفر لهم الفرص المناسبة.

ووجه وزير الرياضة الشكر لكل الفرق المشاركة، وللمدربين والمشرفين والإداريين، ولكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة، واعداً بالمزيد من البطولات والمبادرات التي تليق بشباب مصر، ومواصلة التوسع في هذه البطولات في كافة أنحاء الجمهورية، إيماناً منا بأهمية الرياضة كأداة فاعلة في بناء الإنسان.