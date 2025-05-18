نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، مشيرة إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد، بدءًا من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس نهاري حار وشديد الحرارة جنوبًا

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما على السواحل الشمالية، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار.

أما ليلًا، فيسود طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، ما يوفر بعض الراحة من درجات الحرارة المرتفعة نهارًا.

نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة

وذكرت الهيئة أن اليوم سيشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مُثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وسلامة الطرق.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 70 كم/ساعة، ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر، مما يشكل خطرًا على حركة الملاحة والصيد.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة: الصغرى 21 – العظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 20 – العظمى 37

6 أكتوبر: الصغرى 20 – العظمى 37

بنها: الصغرى 21 – العظمى 36

دمنهور: الصغرى 20 – العظمى 33

وادي النطرون: الصغرى 20 – العظمى 34

كفر الشيخ: الصغرى 20 – العظمى 32

المنصورة: الصغرى 21 – العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 21 – العظمى 36

شبين الكوم: الصغرى 20 – العظمى 36

طنطا: الصغرى 20 – العظمى 35

دمياط: الصغرى 21 – العظمى 26

بورسعيد: الصغرى 20 – العظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 19 – العظمى 35

السويس: الصغرى 20 – العظمى 36

العريش: الصغرى 17 – العظمى 28

رفح: الصغرى 17 – العظمى 27

رأس سدر: الصغرى 21 – العظمى 36

نخل: الصغرى 16 – العظمى 38

سانت كاترين: الصغرى 15 – العظمى 36

الطور: الصغرى 24 – العظمى 35

طابا: الصغرى 24 – العظمى 35

شرم الشيخ: الصغرى 26 – العظمى 40

الإسكندرية: الصغرى 19 – العظمى 26

العلمين: الصغرى 19 – العظمى 26

مطروح: الصغرى 18 – العظمى 25

السلوم: الصغرى 18 – العظمى 26

سيوة: الصغرى 21 – العظمى 34

الغردقة: الصغرى 26 – العظمى 39

مرسى علم: الصغرى 26 – العظمى 39

شلاتين: الصغرى 29 – العظمى 38

حلايب: الصغرى 25 – العظمى 34

أبو رماد: الصغرى 25 – العظمى 37

رأس حدربة: الصغرى 26 – العظمى 34

الفيوم: الصغرى 24 – العظمى 39

بني سويف: الصغرى 24 – العظمى 39

المنيا: الصغرى 25 – العظمى 41

أسيوط: الصغرى 25 – العظمى 43

سوهاج: الصغرى 26 – العظمى 46

قنا: الصغرى 28 – العظمى 47

الأقصر: الصغرى 28 – العظمى 47

أسوان: الصغرى 29 – العظمى 47

الوادي الجديد: الصغرى 26 – العظمى 45

أبو سمبل: الصغرى 28 – العظمى 46

تحذير للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية وكبار السن، باتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الأجواء المغبرة والنشاط الكبير في الرياح، كما دعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة.