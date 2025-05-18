إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 مايو 2025 09:35 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن قائد عسكري: الجيش يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود، وانتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن الجيش يرفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا خلال العام الحالي، وتم دفن عددا كبيرا من الجنود بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان، وأن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج بسبب أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف.

