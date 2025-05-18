نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يكشف موعد افتتاح الأتوبيس الترددي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن موعد فتح الأتوبيس الترددي أمام المواطنين في المرحلة الأولى.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إنه سيتم افتتاح الأتوبيس الترددي للمرحلة الأولى في 1 يونيو 2025، بعد أن انتهت عمليات تجهيز المحطات والبنية التحتية، والتي أصبحت جاهزة لاستقبال الركاب، وأشار إلى أن التشغيل التجريبي بدأ بالفعل ولكن دون ركاب.

التفاصيل حول التشغيل والتدريب

وأوضح الوزير أن المحطات جاهزة لاستقبال الركاب، وأنه قد تم الانتهاء من التجهيزات الفنية، مع الأبواب الكهربائية للأتوبيس، بالإضافة إلى الأبواب الزجاجية للمحطات التي تفتح تلقائيًا عند وصول الأتوبيس.

كما أضاف أن التدريب المكثف للسائقين لا يزال جاريًا لضمان أعلى مستويات الخدمة، مع وجود كاميرات مراقبة في جميع المحطات يتم ربطها في محطة عدلي منصور.

جدول المراحل المستقبلية

المرحلة الأولى: ستبدأ في 1 يونيو 2025.

المرحلة الثانية: ستكتمل في 30 يونيو 2025.

تشغيل القطار دون ركاب: سيتم في 1 أغسطس 2025.

العمل الكامل للمرحلة الثانية: يبدأ في 1 أكتوبر 2025.

هل يعتبر الأتوبيس الترددي الخط الخامس لشبكة المواصلات؟

الأتوبيس الترددي سيكون خطًا إضافيًا مهمًا في شبكة النقل العامة، لكنه لا يُعتبر الخط الخامس بشكل مباشر، فهو جزء من تطوير وتحسين وسائل النقل في القاهرة الكبرى، مع تعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل، بما في ذلك القطارات والمترو.

مميزات الأتوبيس الترددي

تسريع حركة النقل: بفضل زمن التقاطر المنخفض الذي سيصل إلى 3 دقائق، ويمكن أن يصل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

بيئة صديقة للبيئة: حيث يتم تشغيل الأتوبيسات بالطاقة الكهربائية.

راحة الركاب: تم تصنيع الأتوبيسات محليًا، مما يعزز صناعة النقل الوطنية في إطار خطة مصر لتوطين الصناعات.