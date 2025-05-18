نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر اليوم الأحد، أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن يصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى بقية الرحلات خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م.

وفي هذا السياق، اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، وذلك قبيل انطلاق الفوج الأول من الحجاج.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن هذه الرحلة المباركة تُعد واحدة من أشرف وأنبل المهام التي تضطلع بها وزارة التضامن، لما تمثله من خدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أهمية تقديم أعلى مستوى من الدعم والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية.

وشددت الوزيرة على أنها ستكون على تواصل دائم مع البعثة الرسمية المشرفة على الحجاج، من أجل الاطمئنان المستمر على جودة الخدمات المقدمة لهم، ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالإقامة، والنقل، والتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم طوال فترة أداء المناسك.

كما أوضحت الوزارة أن الترتيبات الخاصة بالمغادرة تمت وفق خطة دقيقة تشمل التعاون الكامل بين وزارة التضامن وشركة مصر للطيران، حيث تم تخصيص رحلات منتظمة لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة ومن ثم إلى مكة المكرمة في المواعيد المحددة مسبقًا، مع التأكيد على تطبيق كافة المعايير الصحية والإجرائية لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين.

ويُعد موسم حج الجمعيات الأهلية 2025 أحد أبرز برامج الوزارة في دعم المواطنين الراغبين في أداء المناسك، حيث يتم اختيار الحجاج من خلال قرعة علنية، ويُشرف على تنظيم الرحلات فريق متخصص من الوزارة يضم نخبة من الكوادر المدربة.