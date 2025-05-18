نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح المثيرة للرمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد 18 مايو 2025 انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ويمتد تأثير هذا الانخفاض ليشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك في إطار تغيرات مناخية معتادة خلال هذه الفترة من العام.

ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين تشهد السواحل الشمالية طقسًا مائلًا للحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، ما يوفر نوعًا من الاعتدال النسبي في درجات الحرارة الليلية.

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ويُوصى بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة.

كما توقعت الهيئة اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 70 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، مما قد يؤثر على أنشطة الصيد والملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025

القاهرة الكبرى:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 25 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 46 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 47 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 47 درجة مئوية

الصغرى: 29 درجة مئوية