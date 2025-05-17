جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام البنك.. وعودة هاني لقيادة الجبهة اليمنى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 07:40 مساءً -

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام البنك الأهلي مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ونيتس حراديشار

لعب الفريقان قبل مباراة الليلة تسع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في الأول من ديسمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في أربعة مباريات وتعادل الفريقان في أربعة مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي عشرة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.