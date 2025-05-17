نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتصدر الحضور تفاصيل غياب نصف «قادة العرب» عن قمة بغداد الـ34.. من حضر ومن تغيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله جمهورية جيبوتي معالي وزير الخارجية عبد القادر حسين عمر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دولة الكويت سعادة السيد عبد الله علي عبد الله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين معالي وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني جلالة الملك محمد السادس المملكة المغربية معالي وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة فخامة الرئيس قيس سعيد الجمهورية التونسية معالي وزير الخارجية محمد علي بن أحمد الهادي جلالة الملك عبد الله الثاني المملكة الأردنية الهاشمية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده المملكة العربية السعودية معالي الوزير عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطنة عُمان رئيس الوزراء لشؤون الدفاع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون الجمهورية الجزائرية معالي وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف الفريق أول عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر فخامة الرئيس جوزاف عون (الرئيس المؤقت) الجمهورية اللبنانية دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام فخامة الرئيس أحمد الشرع الجمهورية العربية السورية معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني فخامة الرئيس محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي سعادة السفير عبد المطلب ثابت