نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير محمد صلاح: نستغل فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة بجودة عالية وأسعار تنافسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق مبدأ الحوكمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد و الأصول المتاحة، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، مع حرص الوزارة على تطوير منتجاتها طبقًا لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية و العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع، جاء ذلك خلال زيارة مخططة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية.



و في بداية الجولة استمع الوزير لعرض تفصيلي من الدكتور مهندس عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، للموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق، وخدمة ما بعد البيع ومؤشرات الأداء، وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج واعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، حيث شدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الاكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.



كما أثنى الوزير "محمد صلاح" على الدور الهام التي تقوم به شركة حلوان للأجهزة المعدنية للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي؛ لتوفير منتج محلى ينافس المنتج المستور بأسعار تنافسية وجودة عالية، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية ( السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات،الديب فريزر، الغسالات، جهاز توليد المياه من الهواء)، إلى جانب منتجات الشركة في المجال العسكري من خلال كباري المواصلات.



و خلال الزيارة قام الوزير محمد صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات بطريقة تأمن سلامة الخامات والمنتجات النهائية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، و الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة، كما تفقد مراحل التصنيع بخطوط إنتاج (جهاز توليد المياه من الهواء، الثلاجات، السخانات، البوتاجازات)، بدايةً من وصول المواد الخام للخط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولًا للمنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة، كما تشارك الشركة بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى هذه المنتجات بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يتم السعي دائمًا إلى الحفاظ على ثقة المواطنين، لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل، ومتابعة تقديم خدمة ما بعد البيع بشكل مستمر لضمان رضا العملاء.



وفي نهاية الجولة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.