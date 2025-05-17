نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب حلول عيد الاضحى المبارك لعام 2025 ويبحث الكثيرون عن موعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025، ومن خلال السطور التالية يقدم موقع “الحرية” التفاصيل كاملة وموعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025.



موعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025

وحول موعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025، تستعد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية خلال الفترة من 1/6/2025 وحتى يوم 16/ 6/ 2025 لتخفيف الازدحام وخدمة جمهور الركاب.



خطوات حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك 2025

وعن خطوات حجز تذاكر عيد الاضحى المبارك 2025 تتيح الهيئة عدد من الطرق المختلفة لحجز تذاكر السفر تيسيرًا على جمهور الركاب، وهى:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنــــــا

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways

4ـ يتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي: ( فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى [TVM] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.



الحجز عبر الهاتف

يمكن للمسافرين الاتصال برقم خدمة العملاء لهيئة السكك الحديدية (140) لمعرفة المواعيد وحجز التذاكر عبر الهاتف وذلك عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون الركاب حائزين على التذكرة قبل صعود القطار من المحطة، مع الاحتفاظ بالتذكرة حتى الوصول إلى المحطة النهائية لتجنب التعرض للغرامة المكاتب المتاحة في الهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

طريقة حجز تذاكر القطارات عبر الموقع الإلكتروني

وعن طريقة حجز تذاكر القطارات عبر الموقع الإلكتروني فإنه يمكن حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية المصرية وذلك بعد الدخول للموقع يمكن للمسافر اختيار وجهته، وتاريخ الرحلة، ثم اختيار نوع التذكرة (الدرجة الأولى أو الثانية).

يتم الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع الإلكتروني.



الحجز عبر تطبيق الهاتف المحمول

كما يمكن تحميل تطبيق خدمات سكك حديد مصر على الهواتف الذكية، من خلال التطبيق، يمكن للمسافرين اختيار الرحلة، واختيار المقعد، ثم الدفع إلكترونيًا.والمواصلات لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة على الخطوط وبيانها كالآتي:

أولًا: تشغيل قطارات مخصصة للجمهور العادى:

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 /2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 16:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:50 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1947( ثانية مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1942( فرنساوى مطور ) القاهرة / الأقصر يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:30 ويصل محطة الأقصر الساعة 08:55 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1943( فرنساوى مطور) الأقصر / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة الأقصر الساعة 23:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 1 / 2 يونيه 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1939( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 3 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 14:10 ويصل محطة أسوان الساعة 05:15 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 03:35 ويصل الاسكندرية الساعة 06:10 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الاسكندرية يوم 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل الاسكندرية الساعة 13:35 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 13 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 16:30 ويصل القاهرة الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة:

- تشغيل قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:55 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2254 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2255 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2244 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 14/6/2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 14 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2250 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2251 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية الساعة 07:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقًا للجدول المرفق.

وتقدم المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات مؤكدًا على أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير.