نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عدادات الكهرباء..آخر فرصة لتظلمات سكن لكل المصريين 5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات تفصلنا عن غلق باب التظلمات في مبادرة "سكن لكل المصريين 5".. والصندوق يواصل إصدار الإفادات للمرفوضين بسبب عدادات الكهرباء

يُغلق خلال ساعات باب التظلمات الخاص بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك بعد بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إصدار الإفادات اللازمة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط، وعلى رأسهم المتقدمون الذين تم رفض طلباتهم بسبب امتلاكهم عداد كهرباء.

استمرار إصدار الإفادات حتى 18 مايو

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يواصل إصدار الإفادات الخاصة بالعملاء المرفوضين بسبب امتلاكهم عداد كهرباء، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستستمر حتى يوم 18 مايو الجاري، لتمنح الفرصة للمتضررين في تقديم تظلماتهم.

رسائل نصية توضح موقف كل متقدم

أوضحت عبد الحميد أن الصندوق بدأ في إرسال رسائل نصية SMS إلى العملاء غير المنطبق عليهم الشروط، وتتضمن هذه الرسائل رابطًا إلكترونيًا يتيح للعميل الاطلاع على البيانات الخاصة بعداد الكهرباء. وتشمل تلك البيانات اسم الشركة/الشركات المسجل بها العداد أو العدادات باسم مقدم الطلب أو أحد الشركاء، بالإضافة إلى نوع النشاط المسجل بالشركة لكل عداد.

خطوات استخراج الإفادة من شركات الكهرباء

شددت عبد الحميد على أهمية طباعة العميل للشاشة التي توضح موقفه من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints/

ثم التوجه إلى شركة الكهرباء المسجل بها العداد للحصول على الإفادة الرسمية التي ستُقدم ضمن مستندات التظلم.

تعليمات رسمية لشركات الكهرباء بسرعة الاستجابة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت تعليمات مباشرة بإصدار الإفادات المطلوبة للمواطنين في غضون 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو التسهيل على المواطنين وتسريع عملية التظلم من خلال إتاحة استخراج الإفادة بشكل فوري.

تقديم الإفادة ضمن مستندات التظلم

أوضح المصدر أن العميل يجب أن يقدم صورة مطبوعة من الشاشة التي توضح موقفه من عداد الكهرباء، إلى جانب بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وذلك للتحقق من الهوية ومطابقة البيانات. وبعد مراجعة الطلب من قبل الموظف المختص، يتم إصدار الإفادة وتسليمها للعميل مباشرة، ليتمكن من إضافتها إلى ملف التظلم المقدم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط متابعة الحالة والتظلمات

يمكن للمتضررين غير المنطبق عليهم الشروط أيضًا زيارة صفحتهم الخاصة عبر الرابط الإلكتروني المرسل إليهم في الرسالة النصية، لمراجعة شركة توزيع الكهرباء التي تتضمن بيانات عدادهم، تمهيدًا للتوجه إليها واستخراج الإفادة الرسمية.