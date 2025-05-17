الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين ببغداد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 05:33 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن عائداً من العاصمة العراقية بغداد، عقب مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين.

وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواصلة مصر، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة شريكيها في الوساطة، بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. مشددا على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة وأكثرها دقة حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية على مدار أكثر من عام ونصف تهدف إلى طمسه وإبادة وإنهاء وجوده في قطاع غزة.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 في بغداد - بالشكر والتقدير، إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وشعب العراق الشقيق، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، .. متمنيا للعراق كل التوفيق في رئاسة الدورة الحالية.

كما توجه الرئيس بالشكر، للملك "حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة" ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة السابقة، تقديرا للجهود المخلصة، التي بذلها في دعم قضايا الأمة، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن القمة العربية تنعقد اليوم، في ظرف تاريخي، حيث تواجه منطقتنا تحديات معقدة، وظروفا غير مسبوقة تتطلب منا جميعا ، قادة وشعوبا ، وقفة موحدة وإرادة لا تلين، وأن نكون على قلب رجل واحد، قولا وفعلا ، حفاظا على أمن أوطاننا وصونا لحقوق ومقدرات شعوبنا الأبية.

وأضاف الرئيس، أن قطاع غزة يتعرض لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب، فلم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرا على حجر، ولم ترحم طفلا أو شيخا.. واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحا، ومن التدمير نهجا ، مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أنه في الضفة الغربية، لا تزال آلة الاحتلال، تمارس ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير .. مؤكدا أنه رغم ذلك يبقى الشعب الفلسطيني صامدا، عصيا على الانكسار، متمسكا بحقه المشروع في أرضه ووطنه.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنه منذ أكتوبر 2023 ، كثفت مصر جهودها السياسية، لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وبذلت مساعي مضنية، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية .. مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، باتخاذ خطوات حاسمة، لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نجح في يناير 2025 ، في التوصل إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار في القطاع ، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد، في محاولة لإجهاض أي مساع نحو الاستقرار.. مؤكدا مواصلة مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، شريكيها في الوساطة، بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار، مما أسفر مؤخرا عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي/ الإسرائيلي "عيدان ألكسندر".

وأوضح الرئيس أنه في إطار مساعي مصر ، بادرت بالدعوة لعقد قمة القاهرة العربية غير العادية في 4 مارس 2025 ، التي أكدت الموقف العربي الثابت، برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وتبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله ، وهي الخطة التي لقيت تأييدا واسعا عربيا وإسلاميا ودوليا .. كما شدد القادة العرب من خلال قمة القاهرة، على ضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، لأنه السبيل الأوحد للخروج من دوامة العنف التي ما زالت تعصف بالمنطقة، وتهدد استقرار شعوبها كافة بلا استثناء.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، فور توقف العدوان.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.. مطالبا الرئيس ترامب بصفته قائدا يهدف إلى ترسيخ السلام، ببذل كل ما يلزم من جهود وضغوط، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة - يكون فيها وسيطا وراعيا - تفضي إلى تسوية نهائية تحقق سلاما دائما، على غرار الدور التاريخي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة، في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أمتنا العربية تواجه تحديات مصيرية بجانب القضية الفلسطينية، تستوجب علينا أن نقف صفا واحدا لمواجهتها، بحزم وإرادة لا تلين، فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره.. مما يستوجب العمل العاجل لضمان وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أي مساع تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية.

وبالنسبة للشقيقة سوريا، شدد الرئيس على ضرورة استثمار رفع العقوبات الأمريكية، لمصلحة الشعب السوري ، وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة بلا إقصاء أو تهميش مع المحافظة على الدولة السورية ووحدتها، ومكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره، مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان وجميع الأراضي السورية المحتلة.

وفي لبنان، أكد الرئيس أن السبيل الأوحد لضمان الاستقرار في لبنان يبقى في الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وقرار مجلس الأمن رقم "1701" ، وانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، واحترام سيادة لبنان على أراضيه، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسئولياته.

أما ليبيا، فقد شدد الرئيس على أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة وفق المرجعيات المتفق عليها.. من خلال مسار سياسي ليبي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته، وتضمن أن تظل ليبيا لأهلها، مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا.

وفي اليمن، قال الرئيس إن أمد الصراع قد طال وحان الوقت لاستعادة هذا البلد العريق توازنه واستقراره، عبر تسوية شاملة تنهي الأزمة الإنسانية، التي طالته لسنوات، وتحفظ وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية .. مؤكدا ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها، في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتهيئة الأجواء للاستقرار، والبحث عن الحلول التي تعود بالنفع على شعوبنا.

كما أكد الرئيس الدعم المتواصل للصومال الشقيق والرفض القاطع لأي محاولات للنيل من سيادته، داعيا كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم الحكومة الصومالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار في بلدها الشقيق.

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته قائلا " أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، في الختام، أقولها لكم بكل صدق وإخلاص: إن الأمانة الثقيلة التي نحملها جميعا، واللحظة التاريخية التي نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نعلي مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا - يدا بيد - على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية، التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية التي لا حياد فيها عن العدل.. ولا تهاون فيها عن الحق".

وأضاف "فلنعمل معا على ترسيخ التعاون بيننا، ولنجعل من وحدتنا قوة، ومن تكاملنا نماء .. مؤمنين بأن شعوبنا العربية، تستحق غدا يليق بعظمة ماضيها، وبمجد حضارتها .. فلنمض بثبات وعزيمة، ولنجعل من هذه القمة خطوة فاصلة نحو غد أكثر إشراقا لوطننا العربي".