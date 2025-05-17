نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع (9 - 15 مايو 2025) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا مصورًا (فيديو جراف) يستعرض أبرز أنشطة وجهود الصندوق خلال الفترة من 9 حتى 15 مايو 2025، في إطار حرصه المستمر على التوعية والعلاج المجاني لمرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية.

وشهد الأسبوع توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، بهدف توفير الرعاية الطبية للحالات الحرجة من مرضى الإدمان بمستشفى الدمرداش الجامعي، بالإضافة إلى علاج الحالات التي تعاني من أمراض نفسية مصاحبة للإدمان (التشخيص المزدوج)، مع ضمان السرية الكاملة لكافة الخدمات العلاجية.

كما ناقشت كلية الآداب بجامعة حلوان رسالة ماجستير تناولت جهود الصندوق في تنمية الوعي بمخاطر الإدمان داخل قرى "حياة كريمة"، وأكدت الرسالة الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في توعية الأسر والشباب، وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان عبر الخط الساخن 16023.

وفي مجال الكشف المبكر، كثف الصندوق حملاته بين سائقي الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات، حيث يتم إحالة من يثبت تعاطيه إلى النيابة العامة، تنفيذًا لإجراءات رادعة تضمن سلامة الطلاب.

كما نفذ الصندوق 326 نشاطًا توعويًا في الميادين والجامعات وقرى "حياة كريمة"، منها 52 نشاطًا في القرى، و20 نشاطًا في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، إلى جانب 48 نشاطًا داخل "بيوت التطوع" الجامعية.

وعلى صعيد العلاج، استقبل الخط الساخن للصندوق (16023) نحو 2918 مريضًا خلال الأسبوع، تم علاجهم مجانًا عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة. كما شملت الجهود الكشف المبكر على 4141 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة، مع تقديم العلاج لمن يبادر بالتقدم طواعية دون مساءلة قانونية.

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