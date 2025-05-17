نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول ألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة التعليم والتدريب والبحث العلمى داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول لإعداد كوادر مؤهلة وفقًا لأحدث النظم العلمية والتدريبية لتكون قادرة على خدمة الوطن.



من جانبها أعربت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عن تقديرها للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تدريب وتأهيل الشباب من خلال الدورات التخصصية التى تعقد داخل الأكاديمية العسكرية المصرية وكذا مواكبتها للتطور التكنولوجى المتلاحق فى مختلف التخصصات العلمية .

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الأكاديميتين لتقديم الدعم اللازم للخريجين بمختلف تخصصاتهم لخدمة الوطن وفق منظور علمى ووطنى يسهم فى تحقيقهم التميز بمختلف مجالات عملهم المستقبلية.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.