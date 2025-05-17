نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعلن انطلاق اختبارات المرحلة الخامسة بمركز إعداد وتطوير "معلمي القرآن الكريم بالإسكندرية." في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم اختبارات الدفعة الخامسة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، في مقرها الثاني في مقر الرواق بالإسكندرية، حيث يؤدي الاختبارات ٢٦٦ محفظًا من العاملين بالرواق الأزهري، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام بالمقر الثاني بمحافظة الإسكندرية.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري، تُعقد في مقرات الرواق الأزهري بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى مراجعة القرآن الكريم كاملًا، وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء، ارتقاءً بمستواهم العلمي، في مدة أربعة أشهر، هي مدة الدورة الواحدة.

وذكر الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات يتم إجراؤها في أربعة مقرات، يتم خلالها اختبار 1239محفظًا؛ المقر الأول بمحافظة أسيوط ويضم محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج، والمقر الثاني بمحافظة الإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - مرسى مطروح، بينما تجرى الاختبارات بالمقر الثالث بمحافظة الأقصر ويضم محافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، ويضم مقر الجامع الأزهر باقي المحافظات.

تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، كما تنعقد لجان الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف