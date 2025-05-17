الرئيس السيسى بقمة بغداد: يجب المحافظة على الدولة السورية ووحدتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 04:31 مساءً - وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 بالعراق ومنها ما يتعلق بالأوضاع فى دولة سوريا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته : "بالنسبة للشقيقة سوريا، فلابد من استثمار رفع العقوبات الأمريكية، لمصلحة الشعب السورى، وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة؛ بلا إقصاء أو تهميش، والمحافظة على الدولة السورية ووحدتها، ومكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من الجولان، وجميع الأراضى السورية المحتلة".

وفيما يلى جانب من رسائل الرئيس السيسى خلال القمة:

بالنسبة للشقيقة سوريا، فلابد من استثمار رفع العقوبات الأمريكية، لمصلحة الشعب السورى

ضمان أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة؛ بلا إقصاء أو تهميش

المحافظة على الدولة السورية ووحدتها مكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره

انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من الجولان، وجميع الأراضى السورية المحتلة